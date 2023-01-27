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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:23

Просмотров: 3944

Отец подозревается в изнасиловании трёхлетнего сына в Актау - Фонд «НеМолчи»

В Актау полиция расследует обстоятельства дела об изнасиловании трёхлетнего мальчика. Заявление в правоохранительные органы написала мать ребёнка. Она подозревает в совершении преступления отца мальчика. Об этом сообщили в Общественном Фонде НеМолчи.kz. Информацию о регистрации материалов дела в едином реестре досудебных расследований подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Общественный Фонд НеМолчи.kz сообщил о случае изнасилования трехлетнего ребенка в Актау. По их данным, в совершении преступления подозревают отца малолетнего мальчика.

- 23 января мама обнаружила у ребёнка травму и слизь из заднего прохода, а также следы неизвестного происхождения на нижнем белье ребёнка. У мамы были веские основания думать, что до ребёнка сексуально домогался отец. Чтобы отец мальчика не оказал препятствий, она промолчала, утром она сделала вид, что идёт с ребёнком в детский сад, а сама пошла в полицию. 24 января мама трёхлетнего мальчика подала заявление в полицию Актау по факту сексуализированного преступления в отношении ребёнка, просила провести экспертизы и пока не говорить отцу, - сообщается в посте, опубликованном фондом в социальных сетях.

Фонд подробно описывает о том, что полиция не провела должного расследования, а подозреваемого, якобы, после допроса отпустили.

- В полиции сразу сообщили отцу, допросили отца мальчика, не провели никаких следственных мероприятий, не изъяли одежду, не взяли мазок, смывы, а просто отпустили подозреваемого! По факту он (судмедэксперт-прим.автора) просто протёр ребёнку бинтом задний проход и сухой бинт упаковал в качестве вещдока. Далее мать сходила в детскую больницу к проктологу, врач сразу сказал, что есть кровь и слизь, есть трещины. Получила документ, где написано, что установлена травма, трещина. Но на следующий день ей рекомендуют пройти ещё двух хирургов, чтобы удостовериться, к одному опять же в сопровождении участкового должна пойти и провести непонятные экспертизы под наркозом. К хирургу попали с опозданием, из-за участкового опоздали, и он не стал смотреть под наркозом, посмотрел визуально и сказал ничего нет, всё в порядке, хотя травмы у ребёнка очевидные до сих пор, - говорится в опубликованном сообщении.

В полиции подтвердили, что заявление об изнасиловании поступило в правоохранительные органы.

- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города Актау по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершённые неоднократно). Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 6 )

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motor (Посетители) Сегодня, 08:26
Он может того, т.е. не традиционного течения??
 
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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 01:09
Кастрировать таких надо и не препаратами, а тупым топором!
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 22:45
Это не человек,это моральный урод ... кастрировать,а потом камнями закидать

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 22:34
Бедная женщина и ребенок. Если мать подозревает отца, и пошла в полицию написала заявление, значит у нее есть веские обстоятельства. Почему наша полиция так к этому относится? Главное не прочитать теперь , что муж ее избил. Пока не случится чего то серьезного, никто не чешется.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 Vohazab (Посетители) Вчера, 19:06
Куда этот Мир катится???!!!
 
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 OpenSuser (Посетители) Вчера, 18:58
Что происходит с этим миром?
 
 

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