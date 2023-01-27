Около 10 миллиардов тенге составляет предварительная сумма ущерба государству от лжетранзита автомобилей в Мангистау

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Также в ведомстве рассказали о материалах уголовного дела о контрабандных автомобилях из Грузии, которые направлялись в Узбекистан на автовозах по схеме «лжетранзита» из морского порта «Курык».
- Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду, - сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
По документам 22 легковых авто через порт «Курык» везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в пункт назначения – Ташкент.
Согласно заключению Управления тарифного регулирования ДГД, предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллионов тенге. Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в Департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования.
- По данным фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС. Департамент государственных доходов по Мангистауской области, к сожалению, отмечает, что соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги, и «стального коня», - говорят в ДГД.
По данным ведомства, основная масса преступлений в «автомобильной» сфере совершается по следующим схемам:
1. Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию стран ЕАЭС и по подложным документам, как снятые с учета в органах полиции, направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании иностранного техпаспорта, регистрируясь в органах полиции и получая казахстанское Свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и номера. В последующем перепродается другому лицу.
2. Автомобили ввозятся из соседних стран в статусе временного ввоза и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории ЕАЭС допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлено только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов.
3. Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный «двойник» отправляется на продажу.
- Следует помнить, что все указанные схемы являются криминальными и используются преступными группами только в целях извлечения прибыли. Дальнейшая судьба автомашин и новых владельцев их не интересует. Перспектива у всех этих схем одна: в соответствии с законодательством, после признания этих автомобилей предметами контрабанды, они будут подлежать конфискации в доход государства. Поэтому прежде чем приобрести заветную иномарку с сомнительной историей ввоза, необходимо помнить, что неприятности с Законом всегда обходятся намного дороже, - отмечает заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Артём Абильдинов.
Напомним, в Мангистау выявлен крупный факт контрабанды легковых автомашин.
- Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду, - сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
По документам 22 легковых авто через порт «Курык» везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в пункт назначения – Ташкент.
Согласно заключению Управления тарифного регулирования ДГД, предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллионов тенге. Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в Департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования.
- По данным фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС. Департамент государственных доходов по Мангистауской области, к сожалению, отмечает, что соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги, и «стального коня», - говорят в ДГД.
По данным ведомства, основная масса преступлений в «автомобильной» сфере совершается по следующим схемам:
1. Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию стран ЕАЭС и по подложным документам, как снятые с учета в органах полиции, направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании иностранного техпаспорта, регистрируясь в органах полиции и получая казахстанское Свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и номера. В последующем перепродается другому лицу.
2. Автомобили ввозятся из соседних стран в статусе временного ввоза и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории ЕАЭС допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлено только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов.
3. Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный «двойник» отправляется на продажу.
- Следует помнить, что все указанные схемы являются криминальными и используются преступными группами только в целях извлечения прибыли. Дальнейшая судьба автомашин и новых владельцев их не интересует. Перспектива у всех этих схем одна: в соответствии с законодательством, после признания этих автомобилей предметами контрабанды, они будут подлежать конфискации в доход государства. Поэтому прежде чем приобрести заветную иномарку с сомнительной историей ввоза, необходимо помнить, что неприятности с Законом всегда обходятся намного дороже, - отмечает заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Артём Абильдинов.
Напомним, в Мангистау выявлен крупный факт контрабанды легковых автомашин.
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