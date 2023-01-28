Мебель выбросили на голову прохожего в Актау: в каком состоянии пострадавший

Фото из архива lada.kz
Как сообщили в областной больнице, состояние пациента по-прежнему остаётся крайне тяжёлым.
Для проведения операции из Астаны сегодня прибудут врачи.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.
Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
Для проведения операции из Астаны сегодня прибудут врачи.
- Состояние пациента крайне тяжёлое. Врачи предпримут всё необходимое, - сообщили областной больнице.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.
Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.