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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 2539

Мебель выбросили на голову прохожего в Актау: в каком состоянии пострадавший

Пострадавшего будут оперировать столичные специалисты.

Фото из архива lada.kz
Как сообщили в областной больнице, состояние пациента по-прежнему остаётся крайне тяжёлым.

Для проведения операции из Астаны сегодня прибудут врачи.

- Состояние пациента крайне тяжёлое. Врачи предпримут всё необходимое, - сообщили областной больнице.


Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.

Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.




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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:20
А есть новости от компетентных органов, нашли ли виновников трагедии?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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