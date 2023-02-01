Мебель выбросили на голову прохожего в Актау: пострадавшего мужчину прооперировали

Мангистауская областная многопрофильная больница Актау
В медучреждении сообщили, что пострадавшего 39-летнего мужчину прооперировали.
- Позвоночник был полностью заменён имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжёлое. Сейчас пациент в реанимации, - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.
Медики заявили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало.
Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
- Позвоночник был полностью заменён имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжёлое. Сейчас пациент в реанимации, - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.
Медики заявили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало.
Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
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