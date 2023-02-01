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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 746

Мебель выбросили на голову прохожего в Актау: пострадавшего мужчину прооперировали

В Актау приехавшие столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга. Подробности рассказали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Мангистауская областная многопрофильная больница Актау
В медучреждении сообщили, что пострадавшего 39-летнего мужчину прооперировали.

- Позвоночник был полностью заменён имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжёлое. Сейчас пациент в реанимации, - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.

Медики заявили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.

Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало.

Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.



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