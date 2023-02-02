Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.87 KZT
  • €1 = 501.56 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 1

Более 300 килограммов наркотиков изъяли в Мангистау за год

Правоохранительные органы Мангистауской области в 2022 году выявили 390 наркоправонарушений, в том числе 52 преступления, из незаконного оборота изъято более 300 килограммов различных наркотиков, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
В числе выявленных преступлений 32 факта сбыта и 10 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Еще полицейские выявили три факта незаконной рекламы и пять преступлений, связанных с культивированием наркотических средств. Прикрыт один наркопритон, из незаконного оборота изъято 298 килограммов 900 граммов наркотиков, в том числе 254 килограмма марихуаны, 39 килограммов опиума и четыре килограмма 690 граммов синтетических наркотиков.

Более 300 килограммов наркотиков изъяли в Мангистау за год


В полиции отметили, что борьба с наркотиками со стороны правоохранительных органов всегда велась активно, а сейчас она еще более усилена ввиду обеспокоенности жителей Мангистау доступностью синтетических видов наркотиков через социальные сети. Тяга к ним у молодежи, говорят полицейские, вызывает особую тревогу.

- Некоторые люди убеждены, что синтетические наркотики безопасны. Это ошибка. Они все разрушают организм и травмируют психику. Даже если наркоман решит больше не принимать наркотики, вредоносные последствия останутся на всю жизнь. Почему человек становится настолько зависимым? Синтетические наркотики создаются с целью вызвать у человека страдания, чтобы он нуждался в наркотиках и не мог без них жить, - говорит старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области Бальзипа Бердешова.

Заместитель руководителя Мангистауского областного наркодиспансера Ляззат Абеуова подчеркнула, что синтетические наркотики особенно опасны для подростков, растущего организма.

- У наркозависимого чрезмерно усиливается чувство тревоги, могут возникать панические атаки, гнев, тяга к одиночеству. Наряду с духовными ценностями пропадает желание жить, забываются былые способности. Человек попросту деградирует. Он живет лишь в ожидании следующей дозы препарата. Затем это перерастает в серьезное психическое заболевание, - сказал Ляззат Абеуова.

Бальзипа Бердешова сообщила, что сейчас проводятся специальные профилактические работы. За год организовано порядка 130 акций против наркотиков. Обнаружено и уничтожено 780 граффити-надписей в общественных местах, заблокированы 110 интернет-сайтов, рекламирующих аналоги наркотических средств.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика