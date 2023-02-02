Более 300 килограммов наркотиков изъяли в Мангистау за год

В числе выявленных преступлений 32 факта сбыта и 10 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Еще полицейские выявили три факта незаконной рекламы и пять преступлений, связанных с культивированием наркотических средств. Прикрыт один наркопритон, из незаконного оборота изъято 298 килограммов 900 граммов наркотиков, в том числе 254 килограмма марихуаны, 39 килограммов опиума и четыре килограмма 690 граммов синтетических наркотиков.В полиции отметили, что борьба с наркотиками со стороны правоохранительных органов всегда велась активно, а сейчас она еще более усилена ввиду обеспокоенности жителей Мангистау доступностью синтетических видов наркотиков через социальные сети. Тяга к ним у молодежи, говорят полицейские, вызывает особую тревогу.- Некоторые люди убеждены, что синтетические наркотики безопасны. Это ошибка. Они все разрушают организм и травмируют психику. Даже если наркоман решит больше не принимать наркотики, вредоносные последствия останутся на всю жизнь. Почему человек становится настолько зависимым? Синтетические наркотики создаются с целью вызвать у человека страдания, чтобы он нуждался в наркотиках и не мог без них жить, - говорит старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области Бальзипа Бердешова.Заместитель руководителя Мангистауского областного наркодиспансера Ляззат Абеуова подчеркнула, что синтетические наркотики особенно опасны для подростков, растущего организма.- У наркозависимого чрезмерно усиливается чувство тревоги, могут возникать панические атаки, гнев, тяга к одиночеству. Наряду с духовными ценностями пропадает желание жить, забываются былые способности. Человек попросту деградирует. Он живет лишь в ожидании следующей дозы препарата. Затем это перерастает в серьезное психическое заболевание, - сказал Ляззат Абеуова.Бальзипа Бердешова сообщила, что сейчас проводятся специальные профилактические работы. За год организовано порядка 130 акций против наркотиков. Обнаружено и уничтожено 780 граффити-надписей в общественных местах, заблокированы 110 интернет-сайтов, рекламирующих аналоги наркотических средств.