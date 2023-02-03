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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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В Актау двое парней украли из квартиры Iphone 11 и четыре миллиона тенге

В Актау двое парней в возрасте 19 и 22 лет задержаны по подозрению в совершении кражи Iphone и банковской карты. Чтобы обналичить денежные средства, преступники похитили и удостоверение личности владельца карты. Подозреваемых нашли. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Двое парней, проникнув в одну из квартир Актау, похитили телефон Iphone 11 и банковскую карту, где находилась крупная сумма денег.

Преступление совершили 26 января примерно в 05:00-07:00 утра.

На счету карточки было 4 миллиона 300 тысяч тенге. Чтобы обналичить денежные средства, преступники вынесли из квартиры и удостоверение личности владельца карты.

Общий объем материального ущерба составляет 4 700 000 тенге. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

- Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны личности подозреваемых 19 и 22 лет. Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (кража). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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