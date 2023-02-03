Отбирал сумки и требовал деньги у продавца: 18-летний парень совершил серию краж в Актау

Сотрудниками криминальной полиции Актау установлен и задержан 18-летний парень. Его подозревают в совершении нескольких краж.По данным полиции, парень совершил несколько грабежей в 7 микрорайоне Актау. Зашел в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавца деньги. Также отобрал у двух жительниц города сумки и скрылся с места происшествия.Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г. Актау по ч. 2 ст. 191 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.