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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 07:30

Просмотров: 644

Полиция Актау наказала водителей за парковку автомобилей в неположенном месте

Автомобили припарковали под окнами многоквартирного дома в Актау. Жительница города опубликовала в Сети видеоролик, где сообщила о правонарушении. Полицейские Актау составили на водителей авто административные протоколы по ч.1 ст.597 КоАП РК. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
По жалобе от пользователей Сети сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции города Актау установлены личности трех водителей, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств.

На водителей автомашин марок Toyota Prado, Nissan X-Trail и Renault Logan составлены административные протоколы по ч.1 ст.597 КоАП РК.



Статья 597. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей настоящей статьи, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке, - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 1 )

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  • Sir S
 бобер (Посетители) Сегодня, 09:25
Я вот стесняюсь спросить: ну а что, чтобы полиция возбудилась и начала принимать какие-то меры, необходимо снимать для этого видеоролики? Да заверните за угол дома и там будет такая же картина возле соседнего! На дороге нарушений никто не видит. На днях на моих глазах какой-то торопыга внаглую лез со второй полосы в первую, они его объехали и спокойно продолжили путь.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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