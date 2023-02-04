Полиция Актау наказала водителей за парковку автомобилей в неположенном месте

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По жалобе от пользователей Сети сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции города Актау установлены личности трех водителей, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств.



На водителей автомашин марок Toyota Prado, Nissan X-Trail и Renault Logan составлены административные протоколы по ч.1 ст.597 КоАП РК.







Статья 597. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств



1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей настоящей статьи, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке, - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.