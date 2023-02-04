Тройное ДТП: виновник скрылся с места аварии в Актау

По сообщению полиции, водитель BMW 525 столкнулся с припаркованным Mercedes-Benz. По инерции последний ударился о BMW X5.Виновник покинул место происшествия. Позже полицейские установили личность данного водителя.В отношении него составлен протокол по статьям 610 и 611 КоАП РК.Машина водворена на штрафную стоянку.Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. Это влечет штраф в размере двадцати МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до полугода.Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК в сфере дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, - влечет штраф в размере пяти МРП.Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, - влечет штраф в размере 50 МРП либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.