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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 390

Тройное ДТП: виновник скрылся с места аварии в Актау

Нарушителя задержала полиция.

Кадр видео
По сообщению полиции, водитель BMW 525 столкнулся с припаркованным Mercedes-Benz. По инерции последний ударился о BMW X5.

Виновник покинул место происшествия. Позже полицейские установили личность данного водителя.

В отношении него составлен протокол по статьям 610 и 611 КоАП РК.

Машина водворена на штрафную стоянку.

Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. Это влечет штраф в размере двадцати МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до полугода.

Статья 611. Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Часть 1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК в сфере дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, - влечет штраф в размере пяти МРП.

Часть 2. Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, - влечет штраф в размере 50 МРП либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.




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