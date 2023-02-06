Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 06 Февраля
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.7 KZT
  • €1 = 492.81 KZT
  • 1 RUB = 6.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:35

Просмотров: 723

Одно из видео пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Актау не соответсвует действительности

В ТОО «Mangystau Oil Refining» сообщили о несоответствии действительности одного из видео,
распространяемого очевидцами происшествия. В ДЧС региона сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Кадр видео
В ТОО «Mangystau Oil Refining» заявили, что одно из распространяемых очевидцами видео пожара на нефтеперерабатывающем предприятии не соответствует действительности.



- Видео, состоящее из двух отрывков, объединенных в один ролик, где только первая часть, снятая снаружи, соответствует действительности. Вторая часть видео, которая якобы была снята внутри помещения, не имеет к ТОО «Mangystau Oil Refining» никакого отношения, - говорится в официальном письме компании.

В ДЧС региона рассказали подробности происшествия.

- В 02:55 часов 1 января на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на нефтебазе «Mangystau Oil Refining», находящейся по адресу: Промзона №5. Спасатели выехали на пожар, по прибытии было выяснено, что сотрудники организации потушили горение своими силами. По результатам горения в котельной выяснилось, что произошло короткое замыкание. Организацию привлекли к административной ответственности, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Напомним, 18 января 2023 года в редакцию Lada.kz прислали видео пожара, который произошёл на территории ТОО «Mangystau Oil Refining».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика