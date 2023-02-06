Одно из видео пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Актау не соответсвует действительности

Кадр видео
В ТОО «Mangystau Oil Refining» заявили, что одно из распространяемых очевидцами видео пожара на нефтеперерабатывающем предприятии не соответствует действительности.
- Видео, состоящее из двух отрывков, объединенных в один ролик, где только первая часть, снятая снаружи, соответствует действительности. Вторая часть видео, которая якобы была снята внутри помещения, не имеет к ТОО «Mangystau Oil Refining» никакого отношения, - говорится в официальном письме компании.
В ДЧС региона рассказали подробности происшествия.
- В 02:55 часов 1 января на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на нефтебазе «Mangystau Oil Refining», находящейся по адресу: Промзона №5. Спасатели выехали на пожар, по прибытии было выяснено, что сотрудники организации потушили горение своими силами. По результатам горения в котельной выяснилось, что произошло короткое замыкание. Организацию привлекли к административной ответственности, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, 18 января 2023 года в редакцию Lada.kz прислали видео пожара, который произошёл на территории ТОО «Mangystau Oil Refining».
- Видео, состоящее из двух отрывков, объединенных в один ролик, где только первая часть, снятая снаружи, соответствует действительности. Вторая часть видео, которая якобы была снята внутри помещения, не имеет к ТОО «Mangystau Oil Refining» никакого отношения, - говорится в официальном письме компании.
В ДЧС региона рассказали подробности происшествия.
- В 02:55 часов 1 января на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на нефтебазе «Mangystau Oil Refining», находящейся по адресу: Промзона №5. Спасатели выехали на пожар, по прибытии было выяснено, что сотрудники организации потушили горение своими силами. По результатам горения в котельной выяснилось, что произошло короткое замыкание. Организацию привлекли к административной ответственности, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, 18 января 2023 года в редакцию Lada.kz прислали видео пожара, который произошёл на территории ТОО «Mangystau Oil Refining».
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