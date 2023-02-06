«Легковушка» сгорела в Актау

По информации очевидцев, легковой автомобиль загорелся вдоль проезжей части за супермаркетом «Дана».По информации ДЧС региона, сообщение о возгорании автомобиля в 12 микрорайоне перед домом №49 поступило в пожарную часть сегодня, 6 февраля, в 11:14.На место выехали шесть огнеборцев. В 11:27 пожар ликвидирован.Никто не пострадал.Как установлено, автомобиль марки Chevrolet Cruze 2012 года выпуска. Причина инцидента устанавливается.