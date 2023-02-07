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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 369

В Актау задержали вымогателя с наркотиками

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью на автодороге возле дома №17 в 22 микрорайоне задержан 36-летний подозреваемый, который занимался вымогательством. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции, трое мужчин вымогали у потерпевшего деньги в размере 500 тысяч тенге. Одного из подозреваемых задержали.

В Актау задержали вымогателя с наркотиками


- В ходе проведения обыска задержанного были изъяты из пачки сигареты, завернутые листки бумаг в количестве двух штук с содержимым, похожим на наркотические вещества «гашиш», а также два сотовых телефона, - сообщили в полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство).

- Подозреваемый дал признательные показания. В отношении подозреваемого применена мера пресечения «Подписка о невыезде и ненадлежащем поведении». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия на задержание остальных подозреваемых. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - подытожили в ведомстве.



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