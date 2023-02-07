В Актау задержали вымогателя с наркотиками

По данным полиции, трое мужчин вымогали у потерпевшего деньги в размере 500 тысяч тенге. Одного из подозреваемых задержали.- В ходе проведения обыска задержанного были изъяты из пачки сигареты, завернутые листки бумаг в количестве двух штук с содержимым, похожим на наркотические вещества «гашиш», а также два сотовых телефона, - сообщили в полиции региона.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство).- Подозреваемый дал признательные показания. В отношении подозреваемого применена мера пресечения «Подписка о невыезде и ненадлежащем поведении». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия на задержание остальных подозреваемых. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - подытожили в ведомстве.