Помогу снять автомобиль с учёта в Грузии: полиция Мангистау задержала мошенника

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Мангистауские полицейские разоблачили мошенника, который предлагал снять авто с учета.



Парень информацию о том, что занимается грузинскими авто, распространил через знакомых. Одна из жительниц Мунайлинского района «клюнула» и попалась на удочку мошенника.



- Мошенник пообещал жительнице Мунайлинского района снять транспортные документы с учёта Грузии, зарегистрировать и оформить на учёт в РК, а затем не сдержал своего слова. Ущерб потерпевшей составляет 7 850 000 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был выявлен и задержан 30-летний житель Бейнеуского района. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество». Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.