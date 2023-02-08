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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 308

Помогу снять автомобиль с учёта в Грузии: полиция Мангистау задержала мошенника

Мошенник пообещал жительнице Мунайлинского района снять автомобиль с учёта в Грузии, зарегистрировать и оформить его в Казахстане, а затем не сдержал своего слова. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Мангистауские полицейские разоблачили мошенника, который предлагал снять авто с учета.

Парень информацию о том, что занимается грузинскими авто, распространил через знакомых. Одна из жительниц Мунайлинского района «клюнула» и попалась на удочку мошенника.

- Мошенник пообещал жительнице Мунайлинского района снять транспортные документы с учёта Грузии, зарегистрировать и оформить на учёт в РК, а затем не сдержал своего слова. Ущерб потерпевшей составляет 7 850 000 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был выявлен и задержан 30-летний житель Бейнеуского района. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество». Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 11:54
Сколько людей лоханули с начала операции по завозу армянской и грузинской машин в РК. Все еще продолжается... prostite
 
 

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