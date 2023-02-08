Мангистауских водителей с начала года оштрафовали на 74 миллиона тенге

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Как показывает статистика, основную долю нарушителей составляют недисциплинированные участники дорожного движения. Только с начала года более 7 тысяч участников дорожного движения не соблюдали ПДД, сумма наложенных штрафов составила почти 74 миллионов тенге.



По области на рабочие места правонарушителей направлено 8495 постановлений. Также в целях своевременной оплаты штрафов в городе и районах организована работа по направлению «СМС-уведомления».