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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 2012

Полицейская погоня за 13-летним подростком на Land Cruiser в Актау попала на видео

Погоня за подростком произошла 7 февраля. Водитель авто не соблюдал правила дорожного движения, не подчинился требованиям полицейских об остановке автотранспорта и пытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видеоролика
Как сообщили в полиции, утром, примерно в 04:30, 7 февраля внедорожник Toyota Prado был замечен на дороге между 30 и 19 микрорайонами. Авто двигалось, не соблюдая ПДД. Водитель пытался скрыться, не подчинившись требованиям полицейских об остановке автотранспорта. Стражам порядка пришлось вызвать подкрепление.

- С привлечением дополнительных сил полиции вскоре авто было остановлено в 30 мкр. В ходе проверки установлено, что водителем оказался 13-летний мальчик. Сотрудники полиции передали молодого водителя инспекторам по делам несовершеннолетних и составили административный протокол законному представителю подростка по ч.5 ст. 612 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством», - сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что автомобиль водворен на штрафстоянку.




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Комментарии ( 3 )

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Hummerhead (Посетители) Сегодня, 15:14
пацан к успеху шел lol

если в 13 лет он шарит где и какие дороги, повороты, съезды и т.д. и более менее управляет не самым устойчивым внедорожником, то кто его всему этому научил?

и да, из таких не вырастают известные автогонщики.
из таких вырастают убийцы детей на дорогах
 
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  • Галина63
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:07
составили административный протокол законному представителю подростка по ч.5 ст. 612 КоАП РК

Тут не хватает ещё одной статьи! Статья 127. КоАП РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию...")
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:51
Юного мажорика отмажут и Саке и Баке..
 
 

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