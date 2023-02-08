Полицейская погоня за 13-летним подростком на Land Cruiser в Актау попала на видео

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Как сообщили в полиции, утром, примерно в 04:30, 7 февраля внедорожник Toyota Prado был замечен на дороге между 30 и 19 микрорайонами. Авто двигалось, не соблюдая ПДД. Водитель пытался скрыться, не подчинившись требованиям полицейских об остановке автотранспорта. Стражам порядка пришлось вызвать подкрепление.



- С привлечением дополнительных сил полиции вскоре авто было остановлено в 30 мкр. В ходе проверки установлено, что водителем оказался 13-летний мальчик. Сотрудники полиции передали молодого водителя инспекторам по делам несовершеннолетних и составили административный протокол законному представителю подростка по ч.5 ст. 612 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством», - сообщили правоохранители.



В полиции добавили, что автомобиль водворен на штрафстоянку.



