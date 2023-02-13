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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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Организатора финансовой пирамиды из Мангистау объявили в международный розыск

В Мангистауской области полиция разыскивает жертв финансовой пирамиды «Plus сapital». Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Plus сapital» и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества. Об этом сообщает Polisia.kz со ссылкой на брифинг Министерства внутренних дел (МВД) Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду «Plus capital», незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причинённого ущерба составила 3,6 миллиарда тенге. Более 600 людей признаны потерпевшими.

- Задержаны житель области и нотариус. Приговором суда их приговорили к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следственным департаментом Министерства внутренних дел в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению, - сообщили на брифинге.

В министерстве обратились к гражданам, пострадавшим от незаконной деятельности финансовой пирамиды «Plus capital», с просьбой сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области: Актау, микрорайон 3 б, здание 13, следственное управление Департамента полиции. Контактные телефоны: 8 (7292) 47-42-92, 47-42- 82, 8 (705) 709-62-35, 8 (775) 210-99-97.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • Sportikus
 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 15:39
А кого искать? У организатора есть имя и фамилия, фото?
 
 

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