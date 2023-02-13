Организатора финансовой пирамиды из Мангистау объявили в международный розыск

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В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду «Plus capital», незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причинённого ущерба составила 3,6 миллиарда тенге. Более 600 людей признаны потерпевшими.



- Задержаны житель области и нотариус. Приговором суда их приговорили к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следственным департаментом Министерства внутренних дел в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению, - сообщили на брифинге.



В министерстве обратились к гражданам, пострадавшим от незаконной деятельности финансовой пирамиды «Plus capital», с просьбой сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области: Актау, микрорайон 3 б, здание 13, следственное управление Департамента полиции. Контактные телефоны: 8 (7292) 47-42-92, 47-42- 82, 8 (705) 709-62-35, 8 (775) 210-99-97.



Михаил Одинцов