Потерял память: мужчина оказался гражданином Узбекистана

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
Как сообщили волонтеры Lider.kz в Актау, мужчина является гражданином Узбекистана. Его посетили представители консульства Узбекистана в Актау.
Также некая женщина скинула данные якобы на этого мужчину. Так как сегодня в миграционной службе выходной день, волонтеры попробуют узнать достоверность информации уже завтра.
Напомним, при непонятных обстоятельствах мужчина оказался в больнице в состоянии комы. Спустя время он вышел из нее. Мужчина ничего не помнит и не разговаривает.
Волонтеры просят откликнуться родственников или тех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке.
Просьба связаться по номерам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92.
Также некая женщина скинула данные якобы на этого мужчину. Так как сегодня в миграционной службе выходной день, волонтеры попробуют узнать достоверность информации уже завтра.
Напомним, при непонятных обстоятельствах мужчина оказался в больнице в состоянии комы. Спустя время он вышел из нее. Мужчина ничего не помнит и не разговаривает.
Волонтеры просят откликнуться родственников или тех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке.
Просьба связаться по номерам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92.
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