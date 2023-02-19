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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:26

Просмотров: 1063

Потерял память: мужчина оказался гражданином Узбекистана

Волонтерам удалось выяснить некоторые подробности.

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
Как сообщили волонтеры Lider.kz в Актау, мужчина является гражданином Узбекистана. Его посетили представители консульства Узбекистана в Актау.

Также некая женщина скинула данные якобы на этого мужчину. Так как сегодня в миграционной службе выходной день, волонтеры попробуют узнать достоверность информации уже завтра.

Напомним, при непонятных обстоятельствах мужчина оказался в больнице в состоянии комы. Спустя время он вышел из нее. Мужчина ничего не помнит и не разговаривает.

Волонтеры просят откликнуться родственников или тех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке.

Просьба связаться по номерам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92.

Потерял память: мужчина оказался гражданином Узбекистана



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