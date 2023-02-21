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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 292

Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау

Инцидент произошёл в 22 микрорайоне. Житель Актау пытался совершить суицид, спрыгнув с четвёртого этажа. Сотрудникам полиции удалось превратить попытку суицида, сообщили в ведомстве.

Кадр видео
Инцидент произошёл в 22 микрорайоне в 23:30 20 февраля.

На пульт дежурного «102» поступил вызов от очевидцев происшествия. Они сообщили, что мужчина хочет совершить суицид, пытаясь спрыгнуть с четвёртого этажа.

- На место происшествия выехали патрульные полицейские Мади Акнияза, Бокенбай Торебека и Жангали Мурзабекова. По приезду обнаружили, что мужчина сидел у окна во внешней части дома. Внутри дома находились и другие люди, но они, опасались подойти к гражданину, пытающемуся совершить суицид. Полицейские, не теряя времени, сразу же приступили к операции по спасению. Один из них убеждал мужчину отказаться от прыжка, а двое других поднялись в квартиру и спасли его, - сказали в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщили, что 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

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