Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау

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Инцидент произошёл в 22 микрорайоне в 23:30 20 февраля.
На пульт дежурного «102» поступил вызов от очевидцев происшествия. Они сообщили, что мужчина хочет совершить суицид, пытаясь спрыгнуть с четвёртого этажа.
- На место происшествия выехали патрульные полицейские Мади Акнияза, Бокенбай Торебека и Жангали Мурзабекова. По приезду обнаружили, что мужчина сидел у окна во внешней части дома. Внутри дома находились и другие люди, но они, опасались подойти к гражданину, пытающемуся совершить суицид. Полицейские, не теряя времени, сразу же приступили к операции по спасению. Один из них убеждал мужчину отказаться от прыжка, а двое других поднялись в квартиру и спасли его, - сказали в пресс-службе ведомства.
В полиции сообщили, что 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.
Видео можно посмотреть на нашем Telegram-канале.
На пульт дежурного «102» поступил вызов от очевидцев происшествия. Они сообщили, что мужчина хочет совершить суицид, пытаясь спрыгнуть с четвёртого этажа.
- На место происшествия выехали патрульные полицейские Мади Акнияза, Бокенбай Торебека и Жангали Мурзабекова. По приезду обнаружили, что мужчина сидел у окна во внешней части дома. Внутри дома находились и другие люди, но они, опасались подойти к гражданину, пытающемуся совершить суицид. Полицейские, не теряя времени, сразу же приступили к операции по спасению. Один из них убеждал мужчину отказаться от прыжка, а двое других поднялись в квартиру и спасли его, - сказали в пресс-службе ведомства.
В полиции сообщили, что 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.
Видео можно посмотреть на нашем Telegram-канале.
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