Мужчину с оружием задержали в Актау

Фото предоставлено пресс-службой департамента УИС региона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента УИС и управления по борьбе с организованной преступностью 20 февраля в 22 микрорайоне задержали жителя Актау. В ходе обыска у задержанного обнаружили обрез и два патрона.



Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования управления полиции Актау по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное владение, передача, реализация, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).



- Назначена необходимая экспертиза. Расследование продолжается. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили в ведомстве.



Михаил Одинцов