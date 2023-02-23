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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Мужчину с оружием задержали в Актау

Сотрудники оперативной группы учреждения №43 департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) и управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) обнаружили у местного жителя обрез и два патрона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента УИС.

Фото предоставлено пресс-службой департамента УИС региона
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента УИС и управления по борьбе с организованной преступностью 20 февраля в 22 микрорайоне задержали жителя Актау. В ходе обыска у задержанного обнаружили обрез и два патрона.

Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования управления полиции Актау по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное владение, передача, реализация, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

- Назначена необходимая экспертиза. Расследование продолжается. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили в ведомстве.

Михаил Одинцов



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