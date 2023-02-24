Антикор: Отдел образования препятствовал предпринимателю в получении госзаказа в Жанаозене

Иллюстративное фото из открытых источников

Должностные лица Жанаозенского отдела образования, как сообщают в антикоррупционной службе, препятствовали ведению бизнеса путём необоснованного отказа в заключении договора на выполнение госзаказа по дошкольному образованию.



После трёх месяцев безуспешных попыток получить госзаказ предприниматель обратился в антикоррупционную службу региона.



- По данному вопросу с ответственными лицами отдела образования было организовано совещание, по результатам которого договор между частным представителем бизнеса и отделом образования был заключен. В свою очередь, призываем всех владельцев бизнеса, столкнувшихся с препятствиями со стороны государственных органов, обращаться в департамент, - рассказали в ведомстве.



Михаил Одинцов