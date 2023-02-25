Сбил насмерть ребёнка в Актау: Как наказали виновника ДТП

Люди перекрыли дорогу, где произошло смертельное ДТП. Кадр видео
В судебном разбирательстве прокурор просил назначить наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.
Сам подсудимый и его адвокат просили суд назначить мягкое наказание.
Суд признал обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание - признание вины, отсутствие судимости, его положительную характеристику.
Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено. За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжестей и по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Приговором суда с учетом мнения потерпевшей стороны осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между 31А и 31Б микрорайонами.
Позже горожане перекрыли дорогу, где произошло смертельное ДТП, и потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Сам подсудимый и его адвокат просили суд назначить мягкое наказание.
Суд признал обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание - признание вины, отсутствие судимости, его положительную характеристику.
Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено. За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжестей и по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Приговором суда с учетом мнения потерпевшей стороны осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между 31А и 31Б микрорайонами.
Позже горожане перекрыли дорогу, где произошло смертельное ДТП, и потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.