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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 3203

Сбил насмерть ребёнка в Актау: Как наказали виновника ДТП

Приговор по данному делу вынесли в городском суде.

Люди перекрыли дорогу, где произошло смертельное ДТП. Кадр видео
В судебном разбирательстве прокурор просил назначить наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Сам подсудимый и его адвокат просили суд назначить мягкое наказание.

Суд признал обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание - признание вины, отсутствие судимости, его положительную характеристику.

Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено. За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжестей и по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Приговором суда с учетом мнения потерпевшей стороны осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между 31А и 31Б микрорайонами.

Позже горожане перекрыли дорогу, где произошло смертельное ДТП, и потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.




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Комментарии ( 3 )

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  • Tankushka
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 13:25
Сбить на смерть на машине и тем лишить целой жизни ребенка = наказанию в 1 год в виде лишения свободы и т.д?
 
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  • ЛШП
  • Tankushka
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:48
с учетом мнения потерпевшей стороны осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы

Удивила позиция потерпевшей стороны! shock М-дааа уж!
Сколько стОит жизнь ребёнка?
 
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  • ЛШП
  • Tankushka
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:34
осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

ДА!, "здравствует наш продажный гуманный суд", за смерть ребёнка один год лишения свободы...

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

ЧТО?!, за личность - убийца, и какая у него должность, что шифруют в СМИ, скорее из той же конторы что и фемида...

Все мы ходим под богом.
 
 

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