Ущерб на миллиард тенге: в Мангистау задержана преступная группа, истреблявшая сайгаков

В январе этого года КНБ РК совместно с органами прокуратуры провели спецоперацию по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги.При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителя криминалитета Мангистауского региона.Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 миллиарда тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане.В рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.