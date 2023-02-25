Автовоз загорелся после ДТП в Мангистау

Кадр видео
По информации полиции региона, происшествие случилось сегодня, 25 февраля, около 11:42.
По предварительной информации, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение. В результате этого произошло возгорание автовоза.
На месте работает полиция.
Подробная информация будет предоставлена позже.
По предварительной информации, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение. В результате этого произошло возгорание автовоза.
На месте работает полиция.
Подробная информация будет предоставлена позже.
Оставьте свой комментарий первым.