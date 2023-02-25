Автовоз загорелся после ДТП в Мангистау

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По информации полиции региона, происшествие случилось сегодня, 25 февраля, около 11:42.



По предварительной информации, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение. В результате этого произошло возгорание автовоза.



На месте работает полиция.



Подробная информация будет предоставлена позже.