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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:26

Просмотров: 706

Мужчина избил гостя в пригороде Актау

Инцидент произошёл в частном секторе.

Фото из доступных источников
По материалам дела, в одном из частных домов в Мунайлинском районе днем 28 декабря 20223 рода между двумя знакомыми мужчинами возникла ссора. Хозяин жилища избил гостя, причинив ему телесные повреждения средней степени тяжести.

Последний написал заявление. Уголовное дело по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) рассматривалось в Мунайлинском районном суде.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600-часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

До вынесения вердикта стороны примирились. Тем самым приговором суда дело было прекращено в порядке медиации на основании части 1 статьи 68 УК (Освобождение подсудимого от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и возмещением причиненного вреда).



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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:45
Что за дата 28 декабря 20223 рода?
 
 

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