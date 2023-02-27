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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 583

В районе порта Курык фура протаранила внедорожник: ее водитель оказался пьян

Дорожно-транспортное происшествие в районе порта Курык случилось 24 февраля 2023 года. Подробности рассказали в департаменте полиции региона.

Кадр видео. Видео с паблика Na_dorogah_aktau
ДТП случилось в 22:30 часа. Авария попала на камеру видеонаблюдения.



- Водитель грузового автотранспорта марки Renault совершил столкновение со стоящим автотранспортом Toyota Prado, после чего врезался в шлагбаум. Результат медицинского освидетельствования показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянение средней степени. Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.

В ведомстве отметили, что на водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).



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