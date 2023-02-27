В районе порта Курык фура протаранила внедорожник: ее водитель оказался пьян

ДТП случилось в 22:30 часа. Авария попала на камеру видеонаблюдения.- Водитель грузового автотранспорта марки Renault совершил столкновение со стоящим автотранспортом Toyota Prado, после чего врезался в шлагбаум. Результат медицинского освидетельствования показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянение средней степени. Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.В ведомстве отметили, что на водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).