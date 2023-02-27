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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 1677

Выехал на встречную полосу и унес жизни троих пассажиров: в полиции Мангистау рассказали подробности аварии с автовозом

В полиции подтвердили, что водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автотранспортом марки Mercedes-Benz-1844. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Toyota Camry скончались на месте.

Иллюстративное фото
По данным полиции, смертельная авария произошла 25 февраля 2023 года около 11:42 часов.

- Водитель автотранспорта Toyota Camry, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с грузовым автотранспортом марки Mercedes-Benz-1844. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Toyota Camry. Кроме того, один пострадавший был доставлен в больницу, - сообщили в департаменте полиции региона.

Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного Кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

- Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствие не разглашается, - отметили ведомстве.

Ранее в управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии выжившего в аварии пострадавшего. С тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу.

Напомним, в результате столкновения машин на 383-м километре трассы Сай-Отес - Бейнеу произошло возгорание автовоза.



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