Выехал на встречную полосу и унес жизни троих пассажиров: в полиции Мангистау рассказали подробности аварии с автовозом

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По данным полиции, смертельная авария произошла 25 февраля 2023 года около 11:42 часов.
- Водитель автотранспорта Toyota Camry, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с грузовым автотранспортом марки Mercedes-Benz-1844. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Toyota Camry. Кроме того, один пострадавший был доставлен в больницу, - сообщили в департаменте полиции региона.
Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного Кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
- Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствие не разглашается, - отметили ведомстве.
Ранее в управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии выжившего в аварии пострадавшего. С тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу.
Напомним, в результате столкновения машин на 383-м километре трассы Сай-Отес - Бейнеу произошло возгорание автовоза.
- Водитель автотранспорта Toyota Camry, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с грузовым автотранспортом марки Mercedes-Benz-1844. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Toyota Camry. Кроме того, один пострадавший был доставлен в больницу, - сообщили в департаменте полиции региона.
Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного Кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
- Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствие не разглашается, - отметили ведомстве.
Ранее в управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии выжившего в аварии пострадавшего. С тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу.
Напомним, в результате столкновения машин на 383-м километре трассы Сай-Отес - Бейнеу произошло возгорание автовоза.
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