В Актау задержали мужчину с крупной партией марихуаны

Как сообщили в департаменте полиции, 1 марта 2023 года в 17:00 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью возле торгового центра «Олжа», расположенного в 30 микрорайоне, задержан 41-летний подозреваемый.- При проведении обыска в салоне автомашины на переднем сиденье обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. Далее под сиденьем обнаружен и изъят пакет, в котором находились 14 самодельных свертка из одноразовых пакетов, в котором также находились вещества растительного происхождения, похожие на марихуану. Общий вес - 1,5 килограмма. При обыске автомашины марки Mercedes-Benz Е-190, принадлежащее знакомому подозреваемого, обнаружены и изъяты три тентовых мешка, в которых находились вещества растительного происхождения, похожие на марихуану, общим весом 55 килограммов, - рассказали в полиции региона.Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в особо крупном размере).- Назначена судебно-химическая экспертиза для исследования изъятых веществ. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в полиции.