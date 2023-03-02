В Мангистау у браконьеров изъяли 150 килограммов осетра

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В целях выявления и пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов с 24 февраля по 13 марта в регионе проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».



Вчера, 1 марта, около 00:20 часов на 89/43 км трассы республиканского значения Форт-Шевченко - Актау сотрудниками роты патрульной полиции ДП Мангистауской области, природоохранной полиции ДП Мангистауской области совместно с областной рыбной инспекцией, департаментом КНБ по Мангистауской области была остановлена автомашина марки Ford Mondeo. В ходе осмотра автотранспорта обнаружено 57 штук незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 150,35 кг.



- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Полицейскими задержаны 35-ти 39-летние подозреваемые граждане. Изъятая рыба была передана в ТОО «Kazakh Osseter». Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полиции региона.