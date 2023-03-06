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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:48

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В Актау задержали жителя Карагандинской области с 20 свертками наркотиков

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование, сообщает департамент полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 5 марта, сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области на территории 29А микрорайона Актау задержан 25-летний житель Карагандинской области.

- В ходе личного обыска изъято 20 свертков с веществом, похожим на наркотическое вещество, обмотанных изолентой, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного Кодекса РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

- В настоящее время в рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в департаменте полиции региона.



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