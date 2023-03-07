В Актау нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Фото из архива Lada.kz

К поисковым работам были подключены родственники без вести пропавшей 16-летней Гулзамиры Ыбырай - правоохранители, волонтеры.



Сообщалось, что девушка вышла из дома в 4 микрорайоне. Больше она на связь с родными не выходила.



Спустя несколько часов поисков девушка нашлась живой и здоровой. Ее жизни ничего не угрожает.



Как сообщил координатор филиала республиканского поискового добровольного движения «LiDER.KZ» Давид Миникаев, к поисковым работам были привлечены сотрудники полиции, а также 13 добровольцев.