Мангистаускими полицейскими задержаны подозреваемые в выращивании конопли в жилом доме

фото ДП Мангистауской области

Сотрудниками управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области задержаны 31-летний и 41-летний подозреваемые.



Согласно информации, поступившей в управление криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов 22 микрорайона были задержаны двое подозреваемых. В результате обыска по адресу изъято 17 кустов предположительно семейства коноплёвых, осветительные приборы и удобрения, - сообщили в полиции региона.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования УП г.Актау по ч.2 ст.300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".



Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.