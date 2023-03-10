Врачи рассказали о состоянии отравившейся угарным газом в результате пожара в Актау девочки

фото Михаила Одинцова
Врачи рассказали о состоянии девочки 2017 года рождения, которая пострадала в результате пожара в Актау.
- Ребенок чувствует себя хорошо. Состояние оценивается как удовлетворительное, - рассказали медики.
Напомним, пожар случился в доме №19 в 11 микрорайоне вчера, 9 марта, в 23:06. Возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже дома.
По словам жильцов, девочка находилась в квартире одна – дома горела свеча, которая, предположительно, и стала причиной пожара.
Ребенка спасли пожарные, после чего ее госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.
В Сети появилось видео с места происшествия.
- Ребенок чувствует себя хорошо. Состояние оценивается как удовлетворительное, - рассказали медики.
Напомним, пожар случился в доме №19 в 11 микрорайоне вчера, 9 марта, в 23:06. Возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже дома.
По словам жильцов, девочка находилась в квартире одна – дома горела свеча, которая, предположительно, и стала причиной пожара.
Ребенка спасли пожарные, после чего ее госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.
В Сети появилось видео с места происшествия.
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