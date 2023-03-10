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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 130

Врачи рассказали о состоянии отравившейся угарным газом в результате пожара в Актау девочки

По словам врачей, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Жизни девочки ничего не угрожает.

фото Михаила Одинцова
Врачи рассказали о состоянии девочки 2017 года рождения, которая пострадала в результате пожара в Актау.

- Ребенок чувствует себя хорошо. Состояние оценивается как удовлетворительное, - рассказали медики.

Напомним, пожар случился в доме №19 в 11 микрорайоне вчера, 9 марта, в 23:06. Возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже дома.

По словам жильцов, девочка находилась в квартире одна – дома горела свеча, которая, предположительно, и стала причиной пожара.

Ребенка спасли пожарные, после чего ее госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.

В Сети появилось видео с места происшествия.




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