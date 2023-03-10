Полицейские Мангистау задержали подозреваемого в хранении наркотиков

фото ДП Мангистауской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого жителя Актау. Во время обыска у него обнаружили 30 целлофановых свертков, содержащих похожее на синтитеческое наркотическое средство («Мефедрон»).



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».



- Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначена судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в полиции региона.