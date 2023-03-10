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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 141

Полицейские Мангистау задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В 25 микрорайоне Актау полиция задержала 33-летнего местного жителя, у которого в ходе личного обыска при себе было обнаружено 30 целлофановых свертков, содержащих вещество, похожее на синтитеческое наркотическое средство («Мефедрон»). Общий вес изъятых веществ составляет 30 граммов. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

фото ДП Мангистауской области
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого жителя Актау. Во время обыска у него обнаружили 30 целлофановых свертков, содержащих похожее на синтитеческое наркотическое средство («Мефедрон»).

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

- Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначена судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в полиции региона.



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