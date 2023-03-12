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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 1025

С осетриной задержали мужчину близ Актау

Общий вес изъятой рыбы составил более 120 килограммов.

Фото предоставили в департаменте полиции
По информации департамента полиции, с 24 февраля по 13 марта в регионе проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

Так, 10 марта около 23:00 на 29-м километре автодороги Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции совместно с природоохранной полицией остановили автомобиль «Лада 2112». В ходе осмотра в багажнике найдено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма.

С осетриной задержали мужчину близ Актау


Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Подозревается 26-летний мужчина.

Изъятая рыба была передана в ТОО «Kazakh Osetr».

Подозреваемому может грозить штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.



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Комментарии ( 2 )

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Dondon (Посетители) Сегодня, 12:27
"Вилка" гуляй не хочу, хотя рыба "красняк" , вот она, и никак она не килька...а так, можно казнить, и можно помиловать...
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:45
Кто продал , тот и сдал! Многие попадаются

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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