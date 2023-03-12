С осетриной задержали мужчину близ Актау

По информации департамента полиции, с 24 февраля по 13 марта в регионе проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».Так, 10 марта около 23:00 на 29-м километре автодороги Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции совместно с природоохранной полицией остановили автомобиль «Лада 2112». В ходе осмотра в багажнике найдено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Подозревается 26-летний мужчина.Изъятая рыба была передана в ТОО «Kazakh Osetr».Подозреваемому может грозить штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.