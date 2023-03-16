В Актау распространителя наркотиков осудили на 10 лет

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали 2 ноября прошлого года у городской мечети.



При обыске в коробке, которую он нес с собой, обнаружили тепловентилятор «SESS». Внутри устройства было вещество «меткатинон» (в крупном размере). Меткатинон – это наркотик-стимулятор короткого действия, который готовят из лекарственных препаратов, содержащих эфедрин.



Далее в ходе проведения обыска в номере гостиницы (месте временного проживания) в особо крупном размере были обнаружены психотропные вещества пирролидиновалерофенон (α-PVP), меткатинон, метилметкатинон. Наркотик был расфасован в 42 упаковки. Их подозреваемый собирался сбыть.



Подсудимого признали виновным в совершении преступления по статье 297 части 3 пункту 3. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.