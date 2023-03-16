Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Марта
+13...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.79 KZT
  • €1 = 496.21 KZT
  • 1 RUB = 6.14 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 466

В Актау распространителя наркотиков осудили на 10 лет

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области 1 февраля вынесли приговор в отношении подсудимого, который обвинялся в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото
Подозреваемого в распространении наркотиков задержали 2 ноября прошлого года у городской мечети.

При обыске в коробке, которую он нес с собой, обнаружили тепловентилятор «SESS». Внутри устройства было вещество «меткатинон» (в крупном размере). Меткатинон – это наркотик-стимулятор короткого действия, который готовят из лекарственных препаратов, содержащих эфедрин.

Далее в ходе проведения обыска в номере гостиницы (месте временного проживания) в особо крупном размере были обнаружены психотропные вещества пирролидиновалерофенон (α-PVP), меткатинон, метилметкатинон. Наркотик был расфасован в 42 упаковки. Их подозреваемый собирался сбыть.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления по статье 297 части 3 пункту 3. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Akmurzin (Посетители) Сегодня, 11:00
Человеку нормальному, даже оступившемуся - хватит и года в наших тюрьмах, что бы осознать ошибку и исправиться.

А если в голове пустыня - то и через 10 лет выйдет и будет барыжить. Да и 9 из 10 отсидевших больше 3-х лет уже не возвращаются оттуда нормальными людьми. На работу они никому не нужны, что остаётся?

Бессмысленное законодательство.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика