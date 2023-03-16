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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 415

Аферист обещал трудоустройство за 630 тысяч тенге жителю Мангистау

Полицейские Мангистау задержали мошенника, обманным путем присвоившего себе 630 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В полицию Мангистау обратился местный житель, ставший жертвой мошенника.

Как выяснилось, неизвестный мужчина пообещал потерпевшему через своих знакомых устроить его на работу. С этой целью он обманным путем присвоил себе денежные средства в размере 630 тысяч тенге, но вскоре пропал из поля зрения. Мошенник не отвечал на телефонные звонки и ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег потерпевший не дождался.

Житель Мунайлинского района обратился в полицию с заявлением.

Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний подозреваемый. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ОП Мунайлинского района по статье 190 УК РК Мошенничество. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.



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Комментарии ( 1 )

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Akmurzin (Посетители) Сегодня, 12:06
А тому кто даёт взятку за "трудоустройство", наказание типа не предусмотрено?

А в законе написано так:

Дача взятки
наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


Ах, да! Это же всего лишь какой то там закон.

Вот и работают потом в компаниях вот такие вот "кадры". Устроенные туда за деньги или по блату.
 
 

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