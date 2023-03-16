Аферист обещал трудоустройство за 630 тысяч тенге жителю Мангистау

В полицию Мангистау обратился местный житель, ставший жертвой мошенника.



Как выяснилось, неизвестный мужчина пообещал потерпевшему через своих знакомых устроить его на работу. С этой целью он обманным путем присвоил себе денежные средства в размере 630 тысяч тенге, но вскоре пропал из поля зрения. Мошенник не отвечал на телефонные звонки и ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег потерпевший не дождался.



Житель Мунайлинского района обратился в полицию с заявлением.



Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний подозреваемый. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ОП Мунайлинского района по статье 190 УК РК Мошенничество. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.