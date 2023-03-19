Поджигателя домофона ищет полиция в Актау

Инцидент произошел в ночь на 19 марта в жилом комплексе «Rose» - 31Б микрорайон, дом №8.По словам жильцов, около 03:00 молодой человек с девушкой подошел к подъезду. Домофонного ключа у них не было и парень пытался сам открыть дверь, дергая ее. После безуспешной попытки он начал поджигать домофон, но и это не увенчалось успехом.Позже ему все-таки удалось дозвониться до одного из жильцов, который и открыл ему дверь.После просмотра записи с камер видеонаблюдения жители жилого комплекса вызвали полицейских. Правоохранители заявили, что будут искать нарушителя.