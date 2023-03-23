Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Марта
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 751

Попрошайки пророчат несчастье прохожим и торгуют амулетами в центре Актау

Попрошаек - гадалок уже неоднократно замечали у торговых центров «Заман» и «Жигер». Об этом рассказали местные жители.

Фото местных жителей
По словам горожан, женщины-мигранты из соседних республик со своими грудными и маленькими детьми постоянно прогуливаются у входов торговых центров «Заман» и «Жигер» в 11А микрорайоне. Они навязчиво просят помочь деньгами на питание, предлагают амулеты от сглаза и порчи.

Попрошайки пророчат несчастье прохожим и торгуют амулетами в центре Актау


- Сначала начали просить на еду. После того как мы ей с дочерью подали, она стала говорить: «Апашка, на тебе сглаз, я могу тебе продать оберег», - сказала местная жительница Наталья.


Как говорит местная жительница Нурсулу, с ней произошла подобная ситуация. Ей рассказали о черном пятне в ее родословной и также предложили талисман.

Попрошайки пророчат несчастье прохожим и торгуют амулетами в центре Актау


В департаменте полиции региона сообщили, что приняли это во внимание.

Напомним, в конце прошлого года приезжие попрошайки орудовали на центральном рынке.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика