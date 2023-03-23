Попрошайки пророчат несчастье прохожим и торгуют амулетами в центре Актау

- Сначала начали просить на еду. После того как мы ей с дочерью подали, она стала говорить: «Апашка, на тебе сглаз, я могу тебе продать оберег», - сказала местная жительница Наталья.

По словам горожан, женщины-мигранты из соседних республик со своими грудными и маленькими детьми постоянно прогуливаются у входов торговых центров «Заман» и «Жигер» в 11А микрорайоне. Они навязчиво просят помочь деньгами на питание, предлагают амулеты от сглаза и порчи.Как говорит местная жительница Нурсулу, с ней произошла подобная ситуация. Ей рассказали о черном пятне в ее родословной и также предложили талисман.В департаменте полиции региона сообщили, что приняли это во внимание.Напомним, в конце прошлого года приезжие попрошайки орудовали на центральном рынке.