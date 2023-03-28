За неделю спасатели Актау вызволили шестерых детей из запертых квартир

По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 42 выезда по тревоге, в том числе три раза на пожары, 24 раза на случаи горения, 13 раз на проведение аварийно-спасательных работ и два раза оказались неподтвержденными ЧП.Днём 20 марта спасатели вызволили ребёнка, который оказался запертым в одном из домов в Жанаозене. Спасатели установили трёхколенную лестницу на балкон квартиры, полицейский вошёл и открыл входную дверь. Ребёнка в возрасте трёх лет передали родителям.Вечером 24 марта спасатели с помощью автолестницы проникли в окно на третьем этаже одной из квартир в 34 доме 35 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находились двое детей шести и десяти лет. Детей передали матери.На следующий деть спасатели вызволили ещё троих детей, которые оказались запертыми в квартире 56 дома в 4 микрорайоне. Спасатели, сняв решётку с окна на пятом этаже, вошли в квартиру и открыли входную дверь. В квартире находились дети семи, восьми лет и шестимесячный ребёнок. Детей передали родителям.Вечером 23 марта произошло возгорание бани, отдельно стоящей от дома в селе Аташ. Обошлось без пострадавших.В субботу, 25 марта, в 21:30 в одной из квартир 51 дома в 12 микрорайоне произошло возгорание домашних вещей и телевизора в гостиной. Эвакуировано десять человек. Пострадавших нет.- не оставлять непотушенные сигареты и спички;- следить за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружать электросети;- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставлять детей без присмотра.