Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Марта
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.87 KZT
  • €1 = 493.84 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 177

За неделю спасатели Актау вызволили шестерых детей из запертых квартир

За неделю, с 20 по 26 марта, спасатели вызволили из закрытых квартир шестерых детей. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 42 выезда по тревоге, в том числе три раза на пожары, 24 раза на случаи горения, 13 раз на проведение аварийно-спасательных работ и два раза оказались неподтвержденными ЧП.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Днём 20 марта спасатели вызволили ребёнка, который оказался запертым в одном из домов в Жанаозене. Спасатели установили трёхколенную лестницу на балкон квартиры, полицейский вошёл и открыл входную дверь. Ребёнка в возрасте трёх лет передали родителям.

За неделю спасатели Актау вызволили шестерых детей из запертых квартир


Вечером 24 марта спасатели с помощью автолестницы проникли в окно на третьем этаже одной из квартир в 34 доме 35 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находились двое детей шести и десяти лет. Детей передали матери.

На следующий деть спасатели вызволили ещё троих детей, которые оказались запертыми в квартире 56 дома в 4 микрорайоне. Спасатели, сняв решётку с окна на пятом этаже, вошли в квартиру и открыли входную дверь. В квартире находились дети семи, восьми лет и шестимесячный ребёнок. Детей передали родителям.

За неделю спасатели Актау вызволили шестерых детей из запертых квартир


Некоторые подробности происшествий:

Вечером 23 марта произошло возгорание бани, отдельно стоящей от дома в селе Аташ. Обошлось без пострадавших.

За неделю спасатели Актау вызволили шестерых детей из запертых квартир


В субботу, 25 марта, в 21:30 в одной из квартир 51 дома в 12 микрорайоне произошло возгорание домашних вещей и телевизора в гостиной. Эвакуировано десять человек. Пострадавших нет.

Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика