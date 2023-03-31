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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:18

Просмотров: 1693

В Актау полицейские спасли мужчину от суицида

Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в одной из квартир жилого комплекса «Rose» в 31Б микрорайоне Актау.

Кадр видео
Инцидент произошел 28 марта.



На пульт дежурного «102» поступил вызов около 23:40 о том, что мужчина собирается покончить жизнь самоубийством в одной из квартир жилого комплекса «Rose».

- Наряд патрульной полиции «Мираж-10» в составе лейтенанта полиции Тлеубай Нурлана и старшего лейтенанта полиции Бердибаева Бахтияра в течение трех-четырех минут уже были на месте по указанному адресу. На дополнительную помощь прибыли инспекторы батальона патрульной полиции лейтенант полиции Торебаев Бахытжан и капитан полиции Ермуханов Арман. Однако по указанному адресу факт не подтвердился, и полицейские начали проверять другие квартиры. В итоге была обнаружена квартира с открытой дверью. Полицейские услышали подозрительный звук и, войдя в квартиру, увидели как мужчина пытался повеситься в ванной комнате с помощью простыни, - рассказали в полиции региона.

Полицейские, не задумываясь, сразу же предприняли попытку спасти мужчину, и им это удалось.

- Мужчину передали сотрудникам скорой помощи и доставили в больницу в сопровождении полицейских, - отметили в полиции региона.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • русалка
 Misik (Посетители) Вчера, 16:27
В городе полно наркоты, лохотронов и кредитов "до зарплаты".

О причинах.

Этим полицейским моё почтение! Молодцы, реально ещё минута бы прошла и вряд ли бы удалось спасти.
 
 

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