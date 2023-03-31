В Актау полицейские спасли мужчину от суицида

Инцидент произошел 28 марта.На пульт дежурного «102» поступил вызов около 23:40 о том, что мужчина собирается покончить жизнь самоубийством в одной из квартир жилого комплекса «Rose».- Наряд патрульной полиции «Мираж-10» в составе лейтенанта полиции Тлеубай Нурлана и старшего лейтенанта полиции Бердибаева Бахтияра в течение трех-четырех минут уже были на месте по указанному адресу. На дополнительную помощь прибыли инспекторы батальона патрульной полиции лейтенант полиции Торебаев Бахытжан и капитан полиции Ермуханов Арман. Однако по указанному адресу факт не подтвердился, и полицейские начали проверять другие квартиры. В итоге была обнаружена квартира с открытой дверью. Полицейские услышали подозрительный звук и, войдя в квартиру, увидели как мужчина пытался повеситься в ванной комнате с помощью простыни, - рассказали в полиции региона.Полицейские, не задумываясь, сразу же предприняли попытку спасти мужчину, и им это удалось.- Мужчину передали сотрудникам скорой помощи и доставили в больницу в сопровождении полицейских, - отметили в полиции региона.