Прокурор Мангистау: В регионе растут факты распространения синтетических наркотиков

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За истекший период текущего года в Мангистауской области отмечается снижение наркопреступлений на 49 процентов (со 117 до 59).
Это стало основной темой координационного совета по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью, где приняли участие руководители правоохранительных, специальных и уполномоченных органов.
Правоохранительными органами в 2022 году выявлено и заблокировано 110 сайтов, распространяющих наркотики, в этом году - 15.
На заседании предложено организовать межведомственную рабочую группу с участием представителей прокуратуры, правоохранительных и уполномоченных органов.
Цель - профилактика наркомании, максимальное выявление потребителей наркотиков, исключение причин, побуждающих молодежь к употреблению или участию в незаконном обороте наркотиков.
Члены координационного совета единогласно поддержали предложения.
- Вместе с тем успокаиваться еще рано. В регионе растут факты распространения синтетических наркотиков и их свободной торговли через социальные сети и мессенджеры, - отметил прокурор области Руфат Куттуков.
Это стало основной темой координационного совета по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью, где приняли участие руководители правоохранительных, специальных и уполномоченных органов.
Правоохранительными органами в 2022 году выявлено и заблокировано 110 сайтов, распространяющих наркотики, в этом году - 15.
- Оперативно устраняются граффити на стенах домов и зданий с рекламой наркотиков, чтобы уберечь наших граждан от необдуманного поступка воспользоваться услугами наркодилеров, - сообщил прокурор области.
На заседании предложено организовать межведомственную рабочую группу с участием представителей прокуратуры, правоохранительных и уполномоченных органов.
Цель - профилактика наркомании, максимальное выявление потребителей наркотиков, исключение причин, побуждающих молодежь к употреблению или участию в незаконном обороте наркотиков.
- Вместе с заинтересованными органами по так называемым «красным зонам по закладкам» будут усилены патрули. К работе также будет привлекаться общественность для более эффективного выявления и борьбы с этим злом, - подытожил прокурор области.
Члены координационного совета единогласно поддержали предложения.
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