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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:01

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Прокурор Мангистау: В регионе растут факты распространения синтетических наркотиков

В регионе растут факты распространения синтетических наркотиков и их свободная торговля через социальные сети и мессенджеры. Об этом на заседании координационного совета сказал прокурор области Руфат Куттуков.

Фото из доступных источников
За истекший период текущего года в Мангистауской области отмечается снижение наркопреступлений на 49 процентов (со 117 до 59).

- Вместе с тем успокаиваться еще рано. В регионе растут факты распространения синтетических наркотиков и их свободной торговли через социальные сети и мессенджеры, - отметил прокурор области Руфат Куттуков.


Это стало основной темой координационного совета по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью, где приняли участие руководители правоохранительных, специальных и уполномоченных органов. ​

Прокурор Мангистау: В регионе растут факты распространения синтетических наркотиков


Правоохранительными органами в 2022 году выявлено и заблокировано 110 сайтов, распространяющих наркотики, в этом году - 15.

- Оперативно устраняются граффити на стенах домов и зданий с рекламой наркотиков, чтобы уберечь наших граждан от необдуманного поступка воспользоваться услугами наркодилеров, - сообщил прокурор области.


На заседании предложено организовать межведомственную рабочую группу с участием представителей прокуратуры, правоохранительных и уполномоченных органов.

Цель - профилактика наркомании, максимальное выявление потребителей наркотиков, исключение причин, побуждающих молодежь к употреблению или участию в незаконном обороте наркотиков.

- Вместе с заинтересованными органами по так называемым «красным зонам по закладкам» будут усилены патрули. К работе также будет привлекаться общественность для более эффективного выявления и борьбы с этим злом, - подытожил прокурор области.

 
Члены координационного совета единогласно поддержали предложения.



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