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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 317

С начала года в Мангистау зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия

По сравнению с прошлым годом в регионе зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из архива Lada.kz
В полиции считают, что определенная часть дорожно-транспортных происшествий случается в регионе из-за водителей, которые игнорируют скорость и правила дорожного движения.

- Для выявления водителей, нарушающих скоростной режим, приняты такие меры как запуск бортового комплекса «Кибер-Шериф», использование передвижных скоростемерных устройств на участках, где часто регистрируются ДТП и которые считаются опасными. Эти меры за короткое время показали положительные результаты. В настоящее время в области устанавливаются камеры видеонаблюдения «Сергек», при запуске которых количество нарушений также будет значительно снижено, - рассказали в полиции региона.

От участников дорожного движения требуется в первую очередь дисциплинированность, говорят сотрудники полиции области.

- Например, возьмем дорожно-транспортные происшествия с пешеходами. В целом безопасность на дороге зависит как от пешехода, так и от водителя. То есть, риск существует с обеих сторон. За два месяца с начала года зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Сколько бы ни велась разъяснительная работа с пешеходами, на всех дорогах встречаются граждане, пересекающие дорогу не в положенном месте. Поэтому приходим к выводу, что главный путь предупреждения ДТП - это самообучение, осторожность и законопослушание, будь то водитель или пешеход. Департамент полиции призывает жителей нашего региона строго соблюдать правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе полиции.




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