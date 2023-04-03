С начала года в Мангистау зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия

В полиции считают, что определенная часть дорожно-транспортных происшествий случается в регионе из-за водителей, которые игнорируют скорость и правила дорожного движения.- Для выявления водителей, нарушающих скоростной режим, приняты такие меры как запуск бортового комплекса «Кибер-Шериф», использование передвижных скоростемерных устройств на участках, где часто регистрируются ДТП и которые считаются опасными. Эти меры за короткое время показали положительные результаты. В настоящее время в области устанавливаются камеры видеонаблюдения «Сергек», при запуске которых количество нарушений также будет значительно снижено, - рассказали в полиции региона.От участников дорожного движения требуется в первую очередь дисциплинированность, говорят сотрудники полиции области.- Например, возьмем дорожно-транспортные происшествия с пешеходами. В целом безопасность на дороге зависит как от пешехода, так и от водителя. То есть, риск существует с обеих сторон. За два месяца с начала года зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Сколько бы ни велась разъяснительная работа с пешеходами, на всех дорогах встречаются граждане, пересекающие дорогу не в положенном месте. Поэтому приходим к выводу, что главный путь предупреждения ДТП - это самообучение, осторожность и законопослушание, будь то водитель или пешеход. Департамент полиции призывает жителей нашего региона строго соблюдать правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе полиции.