В Мангистау с начала года зарегистрировано около 80 фактов незаконного оборота наркотиков

По данным полиции региона, пресечены три канала, по которым на территорию области перевозили синтетические наркотики. Раскрыто 60 наркопреступлений, связанных с хранением наркотиков в малом и крупном объемах.



Из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 65 кг, в частности, 62,2 кг наркотических средств марихуана, два килограмма синтетических наркотических средств, 680 граммов гашиша и 121 грамм опия.



В целях профилактики наркомании и наркопреступности сотрудниками УБН на постоянной основе проводятся профилактические работы. В этом направлении организовано 32 профилактических мероприятия, устранено 255 граффити-надписей. Кроме того, заблокировано 25 интернет-сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотиков и их аналогов.



УБН ДП Мангистауской области строго предупреждает жителей и гостей региона, владельцев аптек и иных медицинских учреждений о том, что лекарственные препараты «Этизолам», «Трамадол», «Кетамин» включены в список «психотропных веществ».



- Хранение и продажа указанных препаратов без лицензии предусматривает уголовную ответственность, - заявили в полиции.