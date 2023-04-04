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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 142

В Мангистау с начала года зарегистрировано около 80 фактов незаконного оборота наркотиков

Всего с начала года сотрудниками управления по противодействию наркотикам ДП Мангистауской области выявлено 80 наркоправонарушений. Из них зарегистрировано 20 наркопреступлений. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции региона, пресечены три канала, по которым на территорию области перевозили синтетические наркотики. Раскрыто 60 наркопреступлений, связанных с хранением наркотиков в малом и крупном объемах.

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 65 кг, в частности, 62,2 кг наркотических средств марихуана, два килограмма синтетических наркотических средств, 680 граммов гашиша и 121 грамм опия.

В целях профилактики наркомании и наркопреступности сотрудниками УБН на постоянной основе проводятся профилактические работы. В этом направлении организовано 32 профилактических мероприятия, устранено 255 граффити-надписей. Кроме того, заблокировано 25 интернет-сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотиков и их аналогов.

УБН ДП Мангистауской области строго предупреждает жителей и гостей региона, владельцев аптек и иных медицинских учреждений о том, что лекарственные препараты «Этизолам», «Трамадол», «Кетамин» включены в список «психотропных веществ».

- Хранение и продажа указанных препаратов без лицензии предусматривает уголовную ответственность, - заявили в полиции.



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