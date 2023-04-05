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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:08

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За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

С 27 марта по 2 апреля в регионе произошло семь пожаров и 13 случаев горения, 13 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве рассказали подробности пожаров.

Одни из пожаров произошёл 27 марта в 18:38 в Жанаозене. На территории нефтесервисной компании произошло возгорание химических реагентов в пластмассовых однотонных резервуарах в количестве 11 единиц. В результате пожара пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Днём 29 марта во дворе одного из домов в селе Бейнеу произошло возгорание времянки. Площадь горения составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет.

За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля


Этим же вечером в селе Бейнеу сгорел автомобиль марки Тоүота Рrado 2003 года выпуска.

Утром 31 марта в Жанаозене произошло горение в моторном отсеке и салоне машины марки Opel Vectra. Обошлось без пострадавших.

В субботу, 1 апреля, в 13:48 произошло возгорание трёх комнат и крыши шестикомнатного жилого дома в селе Тушыбек в Мангистауском районе. Пострадавших нет.

В этот же день во дворе одного из домов в селе Бейнеу сгорел автомобиль марки «Ваз-2106» 2001 года выпуска.

На следующий день в Жанаозене сгорел ещё один автомобиль марки Mercedes. Пострадавших нет.



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