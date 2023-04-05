За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

Одни из пожаров произошёл 27 марта в 18:38 в Жанаозене. На территории нефтесервисной компании произошло возгорание химических реагентов в пластмассовых однотонных резервуарах в количестве 11 единиц. В результате пожара пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.Днём 29 марта во дворе одного из домов в селе Бейнеу произошло возгорание времянки. Площадь горения составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет.Этим же вечером в селе Бейнеу сгорел автомобиль марки Тоүота Рrado 2003 года выпуска.Утром 31 марта в Жанаозене произошло горение в моторном отсеке и салоне машины марки Opel Vectra. Обошлось без пострадавших.В субботу, 1 апреля, в 13:48 произошло возгорание трёх комнат и крыши шестикомнатного жилого дома в селе Тушыбек в Мангистауском районе. Пострадавших нет.В этот же день во дворе одного из домов в селе Бейнеу сгорел автомобиль марки «Ваз-2106» 2001 года выпуска.На следующий день в Жанаозене сгорел ещё один автомобиль марки Mercedes. Пострадавших нет.