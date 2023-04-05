Около 50 килограммов незаконной осетровой рыбы обнаружено у жителя Мангистау

Входе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер-2023» 2 апреля текущего года в доме местного жителя в Форт-Шевченко обнаружена и изъята осетровая рыба общей массой 49 кг в количестве пять штук.- В отношении задержанного 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами),- сообщили в полиции региона.Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия.