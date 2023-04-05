Более 5 миллионов тенге штрафов наложено на нарушителей миграционного законодательства в Мангистау

По данным полиции, за три месяца текущего года выявлено 1253 факта нарушения миграционного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов за нарушение миграционного законодательства составила 5 миллионов 526 тысяч тенге.



- С начала года по статье 517 КоАП РК за нарушение правил пребывания иностранцев в Казахстане привлечены 926 иностранцев, по статье 518 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства)-300 граждан РК привлечены к ответственности. За три месяца 157 иностранцев выдворили из страны, - отметили в пресс-службе ведомства.



Департамент полиции Мангистауской области призывает жителей области и гостей строго соблюдать законодательство страны в сфере миграции и просит не допускать правонарушений и преступлений.