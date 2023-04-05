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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:17

Просмотров: 512

Более 5 миллионов тенге штрафов наложено на нарушителей миграционного законодательства в Мангистау

В Мангистауской области с начала года выявлено 1253 факта нарушения миграционного законодательства, к ответственности привлечены около 20 работодателей. Об этом сообщили в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции, за три месяца текущего года выявлено 1253 факта нарушения миграционного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов за нарушение миграционного законодательства составила 5 миллионов 526 тысяч тенге.

- С начала года по статье 517 КоАП РК за нарушение правил пребывания иностранцев в Казахстане привлечены 926 иностранцев, по статье 518 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства)-300 граждан РК привлечены к ответственности. За три месяца 157 иностранцев выдворили из страны, - отметили в пресс-службе ведомства.

Департамент полиции Мангистауской области призывает жителей области и гостей строго соблюдать законодательство страны в сфере миграции и просит не допускать правонарушений и преступлений.



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