Внедорожник перевернулся на трассе в Мангистау: пострадал водитель

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля 2023 года в 11:30 на автодороге Каламкас-Актау.- Водитель, 26-летний парень, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля Toyota FG Cruiser. Водитель с травмами доставлен в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в пресс-службе полиции региона.На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.