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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 1277

Фитонарколаборатории организовали двое братьев из Актау

Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Актау задержаны два брата, которые по месту жительства и в съемных квартирах организовали фитонарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

фото ДП Мангистауской области
В ходе обысковых мероприятий у 37 и 39-летних подозреваемых при себе и по месту жительства изъято свыше 5 свертков с наркотическим средством «марихуана».

Кроме того, в двух съемных квартирах обнаружены две фитонарколаборатории, приспособленные и оснащенные для культивирования наркотических средств «марихуана».

В квартирах также изъяты палатки из фольги, лампы, вытяжки, вентиляторы, приспособления для курения, баклажки и тары, а также изъято 17 кустов растений каннабисной группы («марихуана») и одна картонная коробка с наркотическим средством «марихуана».

Приблизительно общий вес изъятой «марихуаны» составляет свыше 5 кг. По всем изъятым веществам назначены судебные экспертизы.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 300 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделывание растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
 Leocat (Посетители) Сегодня, 18:19
За то что в горшочке посадил цветочек - будешь сидеть огого, а 550 млн с бюджета хряпнул - дадут условку
 
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  • afgan
  • Tankushka
 Placida (Посетители) Сегодня, 17:07
Эх...Какое красивое растение! Как жаль... drunk
Цитата: babe
Предприимчивые братья !

Да не говорите))) Ботаники, одним словом)
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:33
Предприимчивые братья !
 
 

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