Фитонарколаборатории организовали двое братьев из Актау

В ходе обысковых мероприятий у 37 и 39-летних подозреваемых при себе и по месту жительства изъято свыше 5 свертков с наркотическим средством «марихуана».



Кроме того, в двух съемных квартирах обнаружены две фитонарколаборатории, приспособленные и оснащенные для культивирования наркотических средств «марихуана».



В квартирах также изъяты палатки из фольги, лампы, вытяжки, вентиляторы, приспособления для курения, баклажки и тары, а также изъято 17 кустов растений каннабисной группы («марихуана») и одна картонная коробка с наркотическим средством «марихуана».



Приблизительно общий вес изъятой «марихуаны» составляет свыше 5 кг. По всем изъятым веществам назначены судебные экспертизы.



- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 300 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделывание растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.