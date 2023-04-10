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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:34

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На семь месяцев посадили неплательщика алиментов в Мангистау

С начала года к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов привлекли 16 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

© Sputnik / Владислав Воднев /
С начала этого года мерами прокурорского надзора были защищены права 114 детей, взыскано алиментов на сумму 10,3 миллиона тенге, а также трудоустроены 11 должников.

- Воздействующей мерой на уклоняющихся от уплаты алиментов является установление должнику временного ограничения на выезд за пределы Казахстана, временного ограничения в сфере выдачи лицензий, разрешений и специальных прав, а также предусмотрена административная и уголовная ответственности, - пояснили в областной прокуратуре.

В надзорном органе региона отметили, что в этом году к уголовной ответственности привлекли 16 человек. Четырем из них вынесли приговор об ограничении свободы сроком на год. Также за указанный период к административной ответственности привлечены 11 человек, из них в отношении четырех лиц назначен административный арест.

- По одному из дел суд вынес приговор об ограничении свободы на год, но позже наказание заменили на лишение свободы на семь месяцев, - добавили в областной прокуратуре.

Для справки:
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Михаил Одинцов



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