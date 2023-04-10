На семь месяцев посадили неплательщика алиментов в Мангистау

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Статья 139 УК РК. Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).

Неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) – наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Статья 669 КоАП РК. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа

1. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа – влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов – в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до семи суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут административный арест на срок до десяти суток.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.



Примечание. Лицо, не исполнившее решение суда об административном выдворении и не покинувшее территорию Республики Казахстан в указанный в решении срок, не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае выявления его в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в течение тридцати суток с момента истечения указанного в решении суда срока для контролируемого самостоятельного выезда выдворяемого лица из Республики Казахстан.



Требования настоящей статьи не распространяются на действия (бездействие), в отношении которых могут быть применены меры процессуального принуждения в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

С начала этого года мерами прокурорского надзора были защищены права 114 детей, взыскано алиментов на сумму 10,3 миллиона тенге, а также трудоустроены 11 должников.- Воздействующей мерой на уклоняющихся от уплаты алиментов является установление должнику временного ограничения на выезд за пределы Казахстана, временного ограничения в сфере выдачи лицензий, разрешений и специальных прав, а также предусмотрена административная и уголовная ответственности, - пояснили в областной прокуратуре.В надзорном органе региона отметили, что в этом году к уголовной ответственности привлекли 16 человек. Четырем из них вынесли приговор об ограничении свободы сроком на год. Также за указанный период к административной ответственности привлечены 11 человек, из них в отношении четырех лиц назначен административный арест.- По одному из дел суд вынес приговор об ограничении свободы на год, но позже наказание заменили на лишение свободы на семь месяцев, - добавили в областной прокуратуре.