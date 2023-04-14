Задержание мужчины у торгового центра в Актау попало на видео: пьяный посетитель хамил и угрожал

Жители Актау стали свидетелями конфликта и задержания около здания торгового центра «ШУМ» 4 в микрорайоне Актау.- Мужчина вёл себя неадекватно, глаза стеклянные, пинал охранников, хотя все они были старше него. Охрана сработала оперативно, связала одного из них и передала полиции, - сообщили очевидцы.В Сети появилось видео задержания. На кадрах видно, как один из сотрудников службы охраны связал мужчину скотчем. В администрации торгового центра прокомментировали инцидент.- Двое лиц в здании ТЦ в состоянии алкогольного опьянения начали вести себя неадекватно, грубили, угрожали продавцам и посетителям, находящимся в здании. На вежливое обращение службы безопасности торгового центра покинуть здание они отреагировали грубостью и применили рукоприкладство. В целях безопасности посетителей и сотрудников лица, нарушавшие общественный порядок, были выведены из здания и переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Мы всегда заботимся о безопасности как посетителей, так и наших сотрудников, - сообщили в администрации торгового центра.Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.