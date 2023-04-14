Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.86 KZT
  • €1 = 495.88 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 311

Задержание мужчины у торгового центра в Актау попало на видео: пьяный посетитель хамил и угрожал

В торговом центре «ШУМ» прокомментировали видеоролик, на кадрах которого запечатлено задержание мужчины сотрудниками службы охраны. По информации ТЦ, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вели себя неадекватно, грубили и угрожали продавцам, а также посетителям, находящимся в здании.

Кадр видеоролика
Жители Актау стали свидетелями конфликта и задержания около здания торгового центра «ШУМ» 4 в микрорайоне Актау.

- Мужчина вёл себя неадекватно, глаза стеклянные, пинал охранников, хотя все они были старше него. Охрана сработала оперативно, связала одного из них и передала полиции, - сообщили очевидцы.



В Сети появилось видео задержания. На кадрах видно, как один из сотрудников службы охраны связал мужчину скотчем. В администрации торгового центра прокомментировали инцидент.

- Двое лиц в здании ТЦ в состоянии алкогольного опьянения начали вести себя неадекватно, грубили, угрожали продавцам и посетителям, находящимся в здании. На вежливое обращение службы безопасности торгового центра покинуть здание они отреагировали грубостью и применили рукоприкладство. В целях безопасности посетителей и сотрудников лица, нарушавшие общественный порядок, были выведены из здания и переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Мы всегда заботимся о безопасности как посетителей, так и наших сотрудников, - сообщили в администрации торгового центра.

Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 11:58
Вот зверёк.не уважения не культуры.зато бороду носит типа крутой мужик.эх времена
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика